Hackers publiceren gegevens na cyberaanval in Geraardsbergen

Hackers hebben de gegevens gepubliceerd die in september zijn buitgemaakt bij een cyberaanval in Geraardsbergen. Het gaat om privacygevoelige data zoals het adres en rekeningnummer van burgers. Het lokaal bestuur vraagt inwoners om waakzaam te zijn voor phishingcampagnes die met de gegevens kunnen worden opgestart.

Vorig jaar werden de informaticasystemen van Geraardsbergen het doelwit van een cyberaanval. De hackers gebruikten daarbij ransomware. Die software versleutelt informatie en vraagt de eigenaar daarop om losgeld te betalen. Dat is niet gebeurd, zegt het lokaal bestuur, en de gegevens zijn vandaag gepubliceerd op het dark web.

Het lokaal bestuur betreurt het lek en geeft tips om te verhinderen dat inwoners slachtoffers worden van phishingcampagnes. Inwoners delen best geen financiële codes of kopieën van ID-kaarten via mail, telefoon of sms. Meer tips zijn te vinden op www.safeonweb.be.