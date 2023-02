Bijna 300 banen bedreigd bij tapijtenmaker Balta

Bij Balta in het West-Vlaamse Sint-Baafs-Vijve staan 295 banen op de helling. Op een bijzondere ondernemingsraad woensdag heeft het bedrijf de bedoeling bekendgemaakt om er het grootste deel van de productie van kamerbreed tapijt stop te zetten.

Volgens de tapijtproducent is het in België niet langer rendabel om kamerbreed tapijt te maken door de ‘stijgende loonkosten, het onstabiele energiebeleid en een dalende vraag naar vast tapijt op het continent’.

Het verminderde volume in combinatie met hoge loonkosten en torenhoge energieprijzen maken de productie niet meer rendabel, vertelt managing director Marc Dessein. Het productieproces is erg energie-intensief. ‘De monsterprijzen voor energie zijn voor ons niet meer draagbaar’, vertelt hij. Bovendien is het machinepark gemaakt voor grote volumes, en die zijn er niet meer. ‘We hebben veel te veel capaciteit, en de kosten in België zijn niet meer houdbaar.’

De belangrijkste markt voor kamerbreed tapijt is het Verenigd Koninkrijk. Door de economische crisis is de vraag daar enorm gedaald. Balta zag de volumes kamerbreed tapijt er de voorbije jaren met 60 procent dalen. Toch is Balta van plan de productie naar daar te verhuizen.

Het is de tweede herstructurering op korte tijd bij Balta, dat vorig jaar – inclusief de merknaam – werd verkocht aan het Britse bedrijf Victoria. In september kondigde het bedrijf de sluiting aan van de fabriek in Avelgem. Toen gingen zowat 220 banen verloren.

De nieuwe herstructurering treft de afdeling kamerbreed tapijt in Sint-Baafs-Vijve. De afdeling karpetten of losse tapijten blijft wat ze is. Na de herstructurering zullen in ons land nog 1.050 mensen werken voor Balta: 660 in Sint-Baafs-Vijve, 290 in Sint-Eloois-Vijve en een honderdtal in Oudenaarde.