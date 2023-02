Politieman, belastingambtenaar of parketmedewerkster: allemaal laten ze zich omkopen door de drugsmaffia

Er is opnieuw een Antwerpse advocaat opgepakt die te dicht bij de criminele onderwereld zou staan. Het maakt opnieuw duidelijk dat de onderwereld in verschillende sectoren medeplichtigen ronselt voor hand- en spandiensten. De voorbije weken werden verschillende onder hen veroordeeld tot gevangenisstraffen.

‘Drugscriminelen in Antwerpen werken zich met drugsgeld op in de “legale” bovenwereld. Ze treden toe tot het establishment. Het is niet uit te sluiten dat ze stilaan in verschillende strategische sectoren ...