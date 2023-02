Schotse premier Nicola Sturgeon gaat ontslag nemen

Nicola Sturgeon gaat na meer dan acht jaar ontslag nemen als premier van Schotland. Dat melden Britse media. Haar vertrek komt onverwacht.

Sturgeon, ook leider van de Scottish National Party (SNP), geeft om 12 uur een persconferentie in haar ambtswoning in Edinburgh. Het is niet duidelijk wanneer ze als premier zou opstappen. Mogelijk wordt er eerst een opvolger gezocht.

Een bron meldt aan de BBC dat ze ‘er genoeg van heeft’.

Sturgeon is sinds 2014 premier van Schotland. Na het onafhankelijkheidsreferendum volgde ze Alex Salmond op.

In november kreeg ze nog een tegenslag te verduren nadat het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk oordeelde dat de Schotse regering geen tweede referendum mocht houden zonder goedkeuring van het Britse parlement. Sturgeon reageerde woedend.

