Twee zorgkundigen uit Turkije krijgen veel lof voor hun moedige optreden tijdens de aardbeving van vorige week. Op 6 februari waren ze aan het werk op de neonatale afdeling van een ziekenhuis in Gaziantep, waar het epicentrum van de beving was. Bewakingsbeelden tonen hoe ze hun eigen leven op het spel zetten om de baby’s te redden. De Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca deelde de video op Twitter noemde de actie van de verpleegsters ‘onvergetelijk’.

Reddingswerkers halen nog steeds mensen levend vanonder het puin, ruim een week na de ramp. In onderstaande video is te zien hoe een zesjarig meisje gered kon worden in Adiyaman.