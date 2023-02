Camilla zal omstreden Koh-I-Noor-diamant dan toch niet dragen bij kroning

Pas op zaterdag 6 mei wordt Charles officieel tot koning van het Verenigd Koninkrijk gekroond. De Britten vragen zich vooral af hoe de kroon van Camilla eruit zal zien.

De Britse koningin-gemalin Camilla zal bij de kroning van haar echtgenoot de kroon van koningin Mary dragen, de echtgenote van koning George V (1865-1936). Die mededeling van het koninklijk paleis maakt een eind aan de geruchten dat Camilla de kroon van Charles’ grootmoeder, Elizabeth I, wou opzetten, de zogenoemde Queen Mother’s-kroon. In die kroon zit de grootste diamant ter wereld verwerkt, de Koh-i-Noor.

De speculaties leidden tot ergernis in India, omdat de Koh-i-Noor in de 19de eeuw door de Britse East India Company als oorlogsbuit uit India werd meegenomen om aan de toenmalige koningin Victoria aan te bieden. Narendra Modi, de eerste minister van India, zei onlangs nog dat het gebruik van de diamant ‘pijnlijke herinneringen aan het koloniale verleden zou oproepen’.

In 1937 liet Charles’ grootmoeder Elizabeth I, de moeder van de vorig jaar overleden Elizabeth II, de diamant verwerken in de kroon die voor haar werd gemaakt. Tegenwoordig wordt de Koh-i-Noor zowel door India als Pakistan en Afghanistan opgeëist.

Cullinan III, IV en V

In de kroon van Camilla komen diamanten uit het privébezit van Elizabeth II. Het gaat om de Cullinan III, IV en V, een deel van de persoonlijke diamanten die Elizabeth vaak als een broche opspeldde. Het is overigens niet de eerste keer dat de diamanten in de kroon van Queen Mary worden geplaatst. De Cullinan III en IV werden al tijdelijk gebruikt in 1911, de Cullinan V werd al geplaatst bij de kroning van George VI in 1937.

Met haar keuze ‘recycleert’ Camilla voor het eerst sinds de 18de eeuw een kroon. Eerder deed ook koningin Caroline, de echtgenote van George II, dat al.

Buckingham Palace benadrukt dat het voor het eerst in de recente geschiedenis is dat een bestaande kroon hergebruikt wordt en dat geen nieuwe aangemaakt wordt. Dat gebeurt volgens het Paleis in het kader van ‘duurzaamheid en efficiëntie’. De kroon is nu al uit het museum gehaald waar ze normaal gezien tentoongesteld wordt. Bij de aanpassingen zullen vier van de acht bogen verwijderd worden, om de indruk te wekken dat het gaat om een andere kroon dan in 1911.

Charles zelf zal bij de kroning in Westminster Abbey de St. Edward’s-kroon opgezet krijgen, het topstuk van de Britse kroonjuwelen. Die kroon werd in 1661 gemaakt voor zijn verre voorganger Charles II.

De kroning zelf zal naar schatting maar een uur duren. Vroeger nam de procedure soms een hele dag in beslag.