‘Zij heeft twintig jaar stront naar mij gegooid’: balletdirecteur die recensente besmeurde vraagt excuses (maar ook begrip)

Marco Goecke, de Duitse balletdirecteur die zaterdag in Hannover uitwerpselen van zijn teckel Gustav in het gezicht van een recensente smeerde, heeft zijn excuses aangeboden. ‘Het was een overreactie.’ De Frankfurter Allgemeine Zeitung reageert sceptisch.

Marco Goecke (50) is hoofdchoreograaf en directeur van het Staatsballett Hannover. Bij de ­première van Glaube, Liebe, Hoffnung, afgelopen zaterdag, kwam hij tijdens de pauze oog in oog te staan met de journaliste Wiebke Hüster. Hij haalde een zak hondenuitwerpselen tevoorschijn en gooide de inhoud in haar gezicht.

De reden? Hüster had in haar krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) een recente voorstelling van Goecke ‘saai’ en ‘onsamenhangend’ genoemd. Het ging over In the Dutch Mountains, opgevoerd door het Nederlands Dans Theater (NDT).

‘Ik ging veel te ver’, zegt hij aan het Nederlands Dans Theater. ‘Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten.’

Het NDT laat weten dat het al tien jaar met plezier heeft samengewerkt met de choreograaf en betreurt het incident.

Begrip

In een persmededeling verontschuldigt Goecke zich ook rechtstreeks bij de recensente Wiebke Hüster voor zijn ‘absoluut onaanvaardbaar gedrag’. Hij spreekt van een ‘beschamende daad’ en een ‘overreactie’ in het heetst van de strijd die volgde op een intense periode van twee premières die snel na elkaar volgden. Toch vraagt hij begrip. De media moeten volgens hem in eigen boezem kijken. ‘Alle media zouden een bepaalde vorm van destructieve, kwetsende berichtgeving moeten herbekijken die een hele culturele onderneming beschadigt’, stelt hij. ‘Achter elke theaterproductie staan veel mensen die daar met hart en ziel aan werken.’

‘In een tijd waar zo gevoelig wordt gereageerd op alles wat we doen en zeggen, moet zelfs cultuurkritiek – ook onder het onbetwistbare uitgangspunt van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid – zich afvragen wanneer de grenzen van beledigen, kleineren en pesten worden overschreden.’

Daarbij noemt hij Wiebke Hüster bij naam. ‘Dat is wat mevrouw Hüster tegenover mij (en sommige – maar niet alle – collega’s kunnen dat bevestigen) jarenlang keer op keer vrij subtiel heeft gedaan met haar vaak hatelijke kritiek. Ik verontschuldig mij dat mijn emmer is overgelopen, maar ik vraag ook begrip voor een aantal oorzaken die aan de basis liggen.’

In een interview met de Duitse regiozender NDR kwam de theaterdirecteur maandag terug op het voorval. Van excuses was toen helemaal nog geen sprake. ‘Ik confronteerde haar met de slechte recensie die ze recent schreef. Ik vertelde haar dat ik ook maar een mens ben.’ De journaliste zou volgens hem ‘agressief, arrogant en zelfingenomen’ hebben gereageerd, waarop hij in een opwelling besliste om wat hondendrol in haar gezicht te smeren. ‘Ik denk dat de keuze van het middel niet geweldig was. Het wordt maatschappelijk gezien natuurlijk niet respectabel geacht.’

Ook toen profileerde hij zich als slachtoffer. ‘Zij heeft meer dan twintig jaar lang stront naar mij gegooid. Ik vraag me af hoe anderen die even hard werken als ik zouden reageren als ze al zo lang vuil over zich heen zouden krijgen.’

Oprechtheid

Jürgen Kaube, een van de hoofdredacteuren van Frankfurter Allgemeine Zeitung, noemt in een editoriaal de beschuldigingen van Goecke tegenover een van zijn journalisten ongegrond. Volgens hem heeft Hüster sinds 2006 negen werken van de choreograaf gerecenseerd. Zeven waren zeer kritisch, op twee stukken uit 2021 reageerde ze enthousiast. ‘Waar waren de beledigingen, de pesterijen, de economische schade?’ Kaube noemt de excuses van de choreograaf nep. De Staatsopera in Hannover heeft de choreograaf geschorst en een toegangsverbod opgelegd. Hüster heeft aangifte gedaan bij de politie.