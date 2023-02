Criminelen krijgen steeds vaker ‘luchtpost’ over gevangenismuur in Antwerpen

Nooit eerder werden in de Antwerpse gevangenis zoveel pakketten drugs en smartphones onderschept die van buitenaf over de muren worden gegooid. Die praktijk van het overgooien moet strafbaar worden, zegt minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD).

Na de massa-arrestaties uit de Sky ECC-onderzoeken is het aantal smartphones dat over de muur gegooid wordt bijna verviervoudigd. De cipiers troffen vorig jaar 308 gsm’s aan, terwijl dat er in 2021 maar 81 waren. En 436 pakjes drugs — vaak in tennisballen gestopt — werden gevonden vóór gevangenen de buit konden oppikken, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder, zo schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Honderden van de verdachten die opgepakt werden in de Sky ECC-onderzoeken zitten nu in de gevangenis, vooral in Antwerpen. ‘Zij proberen hun drugshandel in de gevangenis voort te zetten. Degoutant hoe die drugscriminelen de verslaving en de miserie van vele gevangenen willen uitbuiten’, zegt minister van Justitie Van Quickenborne in de kranten.

De pakjes leiden tot extra spanningen tussen de gedetineerden, zeker als ze bij de verkeerde personen terechtkomen, en de smartphones worden ook gebruikt om handlangers buiten de gevangenis aan te sturen.

De minister werkt ook een regeling uit om ‘overgooiers’ te bestraffen, nu is dat immers niet altijd strafbaar. ‘Nu gooit men er iets over en moeten we bewijzen dat het een illegaal goed was, daarom veranderen we nu de zaak: het overgooien zelf wordt illegaal. Een geldboete voor wie dat één keer doet, daarna kan het een celstraf worden’, zei de minister bij De ochtend op Radio 1.

Dat overgooien gebeurt vaak met tennisballen, af en toe met drones. ‘We hebben afspraken gemaakt met de Antwerpse politie om vaker te patrouilleren tijdens kritische momenten zoals de wandeling, dan moet je zien dat je aanwezig bent. We gaan ook vaker sweepings doen met drugshonden. ‘Het gebruik van drugs neemt toe in de gevangenis, we moeten het probleem ten gronde aanrichten. Daarom willen we ook systematisch iedereen die binnenkomt screenen en hen van hun verslaving helpen’, aldus Van Quickenborne.