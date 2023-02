Nationale noodtoestand in Nieuw-Zeeland vanwege cycloon Gabrielle

Nieuw-Zeeland heeft dinsdag de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege cycloon Gabrielle. Met name op het Noordereiland zorgt het noodweer voor overstromingen, aardverschuivingen en grote schade aan wegen, infrastructuur en persoonlijke eigendommen.

Tientallen huizen zijn ingestort of weggespoeld en duizenden mensen hebben hun woningen tijdelijk moeten verlaten vanwege het risico op overstroming of instorting. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die vastzitten op daken van onder water gelopen huizen.

Premier Chris Hipkins laat weten dat er nog geen duidelijk beeld is van het aantal slachtoffers. Een persoon wordt vermist en een hulpverlener ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Een aantal belangrijke verbindingswegen zijn onbegaanbaar, waardoor sommige regio’s op het Noordereiland zijn afgesloten van de rest van het land. Met enkele regionale hulpdiensten is vanuit het landelijk coördinatiecentrum geen communicatie meer mogelijk, omdat stroom en mobiele telefoonnetwerken in grote delen van het Noordereiland zijn uitgevallen. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom en het landelijke energiebedrijf heeft laten weten dat het dagen en misschien zelfs weken kan duren voordat de schade aan het stroomnet hersteld is.

Gabrielle heeft voor een ongekende regenval gezorgd, op sommige plaatsen kwam in een etmaal meer dan 30 centimeter water uit de lucht vallen, meer dan in een gemiddelde Nieuw-Zeelandse zomer. Aan de kust werden golven van 8 meter hoog en windstoten van 130 kilometer per uur gemeten.

Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland dat voor het hele land de noodtoestand wordt uitgeroepen. De twee eerdere keren waren na de aardbeving in Christchurch in 2011 en tijdens de coronapandemie.

Eind januari kwamen vier mensen in Auckland om het leven na hevig onweer en extreme regenval. Veel schade die door dat noodweer werd veroorzaakt was nog niet hersteld toen cycloon Gabrielle over het land raasde. Het noodweer op het Noordereiland houdt volgens de weersvoorspelling nog zeker tot dinsdagavond (lokale tijd) aan, daarna koerst Gabrielle richting de Chathameilanden.