Antwerpse advocaat opgepakt in Sky ECC-zaak

Een Antwerpse strafpleiter is opgepakt in het witwasluik van een drugsonderzoek naar witwassen. Zijn kantoor werd maandag doorzocht. Het parket van Antwerpen bevestigt dat de man verhoord werd. Hij werd door de onderzoeksrechter dinsdagavond vrijgelaten onder voorwaarden.

Volgens onze informatie is het de kraak van de versleutelde berichtendienst Sky ECC die mogelijk bezwarende elementen tegen de advocaat opleverde.

Sky ECC werd jarenlang door criminelen als niet te kraken beschouwd. Maar twee jaar geleden slaagde de federale politie daar wel in. Dat veroorzaakte een storm in de criminele wereld en dan vooral in de wereld van de grootschalige drugssmokkel.

Naast criminelen werden verschillende politiemensen, douaniers, bedienden en havenarbeiders betrapt op het tegen betaling hand- en spandiensten leveren aan de drugsmaffia.

Het is de vierde Antwerpse advocaat die in opspraak komt nadat eerder al Pol Vandemeulebroucke en zijn assistenten Sahil M. en Jawad H. aangehouden werden. Alle drie zijn ze ondertussen advocaat af. Vandemeulebroucke en Jawad H. zijn zelfs al veroordeeld.

De pleiter in kwestie treedt op in verschillende zaken van grootscheepse cocaïnesmokkel langs de Antwerpse haven.