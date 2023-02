Dan toch nog geen partij voor Dyab Abou Jahjah en Rik Torfs

Een nieuwe centrumpartij, dat was het plan van auteur Dyab Abou Jahjah, kerkjurist Rik Torfs, grondwetsspecialist David D’Hooghe en Karel Van Eetvelt, vroeger topman bij Unizo. Twee maanden later blijkt dat het toch niet zo’n vaart loopt.

Auteur Dyab Abou Jahjah drukte in december zijn ambitie uit om een nieuwe centrumpartij op te richten. Hij nam daartoe het initiatief met kerkjurist Rik Torfs, grondwetsspecialist David D’Hooghe en Karel Van Eetvelt, met een geschiedenis bij zelfstandigenorganisatie Unizo. De vier zagen met lede ogen de neergang van het centrum in de Vlaamse politiek aan.

Twee maanden later blijkt dat politieke project toch te blijven steken in goede moed en gesprekken. Concrete actie wordt niet genomen. ‘De kans is groot dat we pas na de verkiezingen van 2024 zullen lanceren’, zegt Abou Jahjah nu. ‘We hebben geen haast.’

Rik Torfs houdt nog een slag om de arm. ‘Vooralsnog hebben we geen partij voor de volgende verkiezingen,’ zegt hij, ‘maar we gaan door met de gesprekken. Wat daaruit komt, hoeft niet per se uit te monden in een politieke partij. We moeten dit in een bredere context zien, met mogelijk consequenties voor en na de verkiezingen.’

Woelige jaren

Geen partij dus? ‘Dat waren maar geruchten’, klinkt het nu bij Torfs. ‘Er zijn veel mogelijkheden: een partij, een beweging, of geregeld samen standpunten innemen. Ik verwacht nog woelige jaren met een zekere politieke stabiliteit, en dan is het goed dat er mensen nadenken over hoe we het politieke centrum kunnen versterken. We gaan de komende jaren nog veel beweging zien in het centrum van de politiek.’

Torfs was drie jaar lang senator voor CD&V, van 2010 tot 2013. Abou Jahjah kwam in 2003 op voor Resist, in kartel met PVDA, als oprichter van de Arabisch-Europese Liga (AEL). In 2019 greep hij naast een parlementszetel met zijn eigen lijst, Be.One.