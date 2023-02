Louis Vuitton strikt Pharrell Williams als opvolger van Virgil Abloh

Het luxemerk Louis Vuitton gaat in zee met Pharrell Williams. De muzikant, die ook furore maakt als stijlicoon, wordt artistiek directeur van de mannencollectie. Hij zal Virgil Abloh opvolgen, die in 2021 overleed aan kanker.

Het Franse modehuis heeft een onverwachte opvolger aangeduid voor Virgil Abloh: muzikant Pharrell Williams. Het nieuws lekte uit bij de Franse krant Le Figaro en The Wall Street Journal en werd enkele uren later bevestigd door Louis Vuitton op Instagram. Hij zal zijn eerste collectie als artistiek directeur voor de mannencollectie al in juni voorstellen. In 2004 en 2008 werkt hij al eens samen met het luxemerk. ‘Ik ben blij om hem weer thuis te verwelkomen’, zei Pietro Beccari, de ceo van Vuitton, daarom bij de aankondiging.

Williams is in de eerste plaats bekend als muzikant. Als één helft van het producersduo The Neptunes werd hij in de vroege jaren 2000 een van de meest gegeerde songschrijvers, onder meer voor Britney Spears en Jay-Z. Eigen werk brachten The Neptunes uit met hun band N.E.R.D. Maar Williams viel ook op omwille van zijn feilloos gevoel voor stijl. Zo riep het mannenblad Esquire hem in 2005 nog uit tot ‘best geklede man ter wereld’.