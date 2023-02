Egbert Lachaert: ‘Politievakbonden gedragen zich als crapuul’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Valentijnsmenu

Wat ze al dan niet drinken in het Vlaams Parlement, kan even verderop, in het federaal parlement, alsnog in het verkeerde keelgat schieten. Dat er vanaf woensdag geen alcohol meer wordt geserveerd in het Vlaams Parlement, viel niet goed bij Kamerlid Jean-Marie Dedecker. Hij hekelt dat het alcoholverbod er op Vlaams niveau komt op vraag van Groen.

Op het culinaire medium Twitter suggereert Dedecker een nieuwe menukaart voor het Vlaams Parlement: ‘Wijwater, Max Havelaarkoffie, lamamelk, links gedraaide yoghurt van Nepalese yaks, biologisch quinoataartje met ongezwavelde rozijnen en suikervrije fopspeen.’ Tot slot heeft hij nog een nuttige tip: ‘Veganistisch macrameeën om de tijd te doden.’

Dat in de Kamer alcohol tijdens de werkuren nog doodnormaal is, mag bij deze duidelijk zijn.

Grote liefde

De partij Groen houdt echt van treinen. Daarom hield de partij op Valentijnsdag opnieuw een actie waarbij aan verschillende Vlaamse stations kaartjes werden uitgedeeld met daarop de woordspeling ‘Happy Valentrein’. ‘De trein nemen is goed voor onze planeet’, klinkt het. ‘Je stoot maar liefst 7 keer minder CO2 uit dan wie in de auto de files trotseert.’

Of de treinen er stipter door reden, is niet bekend.

Geen grote liefde

Open VLD is het beu dat de politievakbonden de bijeenkomsten van de partij blijven belagen. Voorzitter Egbert Lachaert werd bekogeld met voetzoekers toen hij maandagavond vragen van burgers ging beantwoorden in het West-Vlaamse Oudenburg. De vier politievakbonden zijn kwaad dat het loonakkoord volgens hen niet wordt nagekomen. Lachaert kan er niet mee lachen.

‘Deze vakbonden gedragen zich als crapuul’, zegt hij op Twitter. ‘Meer kan ik er niet over zeggen. Bedreigen en intimideren van oudere mensen, kinderen … Verhinderen van een democratische partij om samen te komen. Deze mensen hebben het monopolie op geweld in onze samenleving. Ze zouden een voorbeeld moeten zijn.’