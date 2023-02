Stephan D.L. schuldig bevonden aan viervoudige moord

De volksjury heeft Stephaan Du Lion over de hele lijn schuldig bevonden aan de moorden op vier vrouwen: Eve Poppe, Ariane Mazijn, Maria Van den Reeck en Lutgarda Bogaerts. ‘Hij deed dit met voorbedachten rade.’

Drie van de moorden werden gepleegd in de appartementen van de slachtoffers, een vierde moord langs een verlaten jaagpad. Er waren geen sporen van gevechten gevonden. De vier slachtoffers werden telkens gewurgd. ‘Hij maakte keuzes en weloverwogen beslissingen’, oordeelt de volksjury. ‘Er bestaat geen twijfel dat hij in een voldoende stabiele toestand verkeerde tijdens deze feiten. Hij was niet onder invloed en vertoonde geen tekenen van verwarring.’ De jury is van oordeel dat hij handelde met voorbedachten rade.

Tussen 1992 en 1997 werden Ariane Mazijn (30), Lutgarda Bogaerts (28), Maria Van Den Reeck (46) en Eve Poppe (38) het slachtoffer van zijn gruwelijke moorden en aanrandingen. Het zou tot 2017 duren voor justitie een dader in het vizier kreeg. Stephaan D.L. was lang buiten verdenking gebleven. Pas nadat de glazenwasser in 2015 een veroordeling had opgelopen en zijn DNA in de databank van veroordeelden was opgenomen, leidde een match met sperma­sporen op het lichaam van Ariane Mazijn tot een doorbraak. Uiteindelijk, na herhaaldelijke verhoren, gaf D.L. de feiten toe. In 2019 ging de man ook over tot bekentenissen voor de moorden op Poppe, Bogaerts en Van Den Reeck.