Meticuleuze diëten, rigide trainingsschema’s en een ontketende jeugd. Op zijn 38ste is Thomas De Gendt in een volslagen andere wereld beland dan toen hij in 2009 als renner debuteerde. Een monoloog.

Over Arnaud De Lie

‘Ik lees dat hij een beetje Boonen en ook een beetje Gilbert is. Nee, hij is Arnaud De Lie. Vorig jaar op het eerste trainingskamp in Altea zag ik voldoende. Hij versloeg direct Caleb ...