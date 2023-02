In Equatoriaal-Guinea zijn negen mensen overleden aan het erg besmettelijke marburgvirus

Het centraal-Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea is getroffen door een uitbraak met het marburgvirus. Negen mensen zijn overleden.

In het Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea zijn negen mensen gestorven aan marburgkoorts, een he­mor­ragische koorts die net zo dodelijk is als ebola. In het oosten van het land zijn 200 mensen in quarantaine geplaatst om de ‘epidemie’ in te dammen, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend. In de hele provincie Kie-Ntem gelden beperkingen op de verplaatsingen. Het gaat om de eerste uitbraak van het uiterst besmettelijke virus in het land.

Het marburgvirus is een zeldzame, maar zeer besmettelijke ziekteverwekker. De ziekte is een zoönose – een virus dat van andere dieren overspringt op de mens – die al werd aangetroffen bij bepaalde soorten apen en vleermuizen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam vandaag in spoed bijeen, met vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, non-profitorganisaties, de overheid en de academische wereld. De WHO besliste alvast om de uitbraak nauw op te volgen, met onder meer contactopsporing, aldus de verantwoordelijke voor het land.

Geen vaccin

Er is geen goedgekeurd vaccin of een antivirale behandeling voor het virus. Het belangrijkst is om de patiënten zo snel mogelijk te isoleren en alle mensen op te sporen met wie ze contact hebben gehad om verdere verspreiding tegen te gaan. Overdracht van het virus gebeurt – net zoals bij ebola – voornamelijk via lichaamsvocht.

In 1967 reisde het virus ongemerkt mee vanuit Oeganda met enkele groene meerkatten, een soort apen, die toen voor ander onderzoek naar een Duits labo werden gebracht. Na contact met de apen zijn verschillende laboratoriummedewerkers ziek geworden. Het virus werd toen voor het eerst geïsoleerd en genoemd naar de Duitse stad waar het labo gelegen was: Marburg. In totaal raakten 31 mensen besmet, zeven van hen overleden.

In 2008 overleed een Nederlandse toeriste aan de ziekte nadat ze in Oeganda een grot met vleermuizen had bezocht.

Het virus is net als de veroorzaker van ebola een filovirus. Ook de symptomen zijn gelijkaardig. Patiënten ervaren hoge koorts, hevig braken, hoofdpijn, spierpijn en bloed in de ontlasting. Afhankelijk van de variant van het virus en de behandeling van de patiënt bleek de ziekte bij vorige uitbraken in 24 tot 88 procent van de gevallen dodelijk.