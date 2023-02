Zit Snoop Dogg achter grootste donatie van digitale kunst aller tijden?

Een Amerikaans museum kreeg een donatie van 22 digitale kunstwerken van ene Cozomo de’ Medici. Rapper Snoop Dogg beweert dat hij de mysterieuze donor is, maar daar bestaat twijfel over.

‘I am Cozomo de’ Medici’: Darth Vader-gewijs bevestigde Snoop Dogg vorig jaar in een tweet dat hij de persoon was achter de zelfbenoemde ‘beschermheer van de digitale kunsten’. De voordien anonieme crypto-influencer bouwde de afgelopen jaren een collectie op van digitale kunstwerken die samen een waarde van 17 miljoen dollar hebben. Een fractie van die collectie, 22 kunstwerken van dertien verschillende artiesten, doneert hij nu aan het Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Maar zit Snoop Dogg wel degelijk achter de donatie? De Amerikaanse nieuwswebsite Vice lanceerde kort na de bekendmaking een onderzoek waaruit bleek dat de rapper eerder een praatjesmaker is dan Cozomo de’ Medici zelf. Het grootste bewijs dat Vice leverde, is een foto die De’ Medici op Twitter postte. Daarin poseert hij met de r&b-ster Jason Derulo. Om hun anonimiteit te bewaren, werden de hoofden van het duo bedekt met een digitale avatar. Toch lekte de foto een detail over de anonieme kunstdonor: hij is een witte man. Volgens Vice zou het taalgebruik van de’ Medici ook niet overeenkomen met dat van ‘Doggy Dog’.

On the shores of Lake Como. @jasonderulo and Cozomo. Better hide yo punks cause we no longer Ridin' Solo ??????~CdM pic.twitter.com/suf4jnIWXe — Cozomo de’ Medici (@CozomoMedici) September 10, 2021

Snoop Dogg is nochtans een prominente speler in de NFT-wereld. Zo heeft de rapper net als Cozomo de’ Medici een NFT-kunstverzameling. Hij startte zelfs een NFT-platenmaatschappij met de naam Death row records. NFT staat voor non-fungible token. Het is een niet inwisselbaar digitaal eigendomscertificaat. NFT-kunstwerken zijn dus digitale afbeeldingen die doorgaans met cryptogeld gekocht worden en waarvan het eigenaarschap wordt bijgehouden in een logboek (de zogeheten blockchain).

Historisch belangrijk

Het LACMA maakte zelf niets bekend over de identiteit van de donor. Met de gift is het museum meteen een collectie rijker. Het LACMA investeert al decennia in kunstenaars die technologie implementeren in hun kunstenaarschap. De nieuwe aanwinst weerspiegelt ook de ambitie van het museum om NFT-kunst tentoon te stellen en te conserveren. ‘Als een van de eerste musea die de experimenten van kunstenaars met technologie ondersteunt, is het passend dat het LACMA de eerste museumcollectie van NFT-kunst zou ontvangen’, zegt ceo Michael Govan in een persbericht.

De collectie zal vernoemd worden naar haar donor Cozomo de’ Medici, die op zijn beurt zijn naam ontleende van de vijftiende-eeuwse Italiaanse bankier en Florentijnse renaissancekunstverzamelaar Cosimo de’ Medici. De collectie bevat werken van onder meer Justin Aversano, Matt DesLauriers en Cryptopunks. ‘Mijn doel is om een brug te slaan tussen NFT-kunst en de hedendaagse kunst, die tot nu toe gescheiden waren’, aldus de donor. ‘Ik ben verheugd dat deze historisch belangrijke digitale werken naast de vele iconische kunstwerken van het LACMA zullen worden getoond.’

Het LACMA is niet het enige museum dat een NFT-collectie opbouwt. Ook het Parijse Centre Pompidou onthulde onlangs dat het achttien werken zou opnemen in zijn permanente collectie.