Geen adopties meer uit Vietnam, Kazachstan ligt nog in de weegschaal

Het wordt onmogelijk om vanuit Vlaanderen een kind te adopteren uit Vietnam. Vlaanderen zet de samenwerking met dat land stop, omdat er onvoldoende garanties zijn dat de rechten van kinderen die in aanmerking komen voor adoptie en die van hun gezin gewaarborgd worden.

Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V), bevestigd in de commissie Welzijn. Het besluit komt er na een eerste screeningsronde van herkomstlanden voor adoptie, waaraan geadopteerden en adoptiediensten konden meewerken. Bij de geadopteerden was Mai Linh Verdonck (27) uit Brugge, die als baby in Vietnam door een Belgische echtpaar geadopteerd werd. ‘Ik heb heel veel info moeten doornemen, het was complexe materie: procedures, financiering, wetgeving. Zo merkte ik dat Vietnam niet transparant is over hoe ze adopties voorbereiden. Ze vinden ook dat kinderen pas vanaf negen jaar inspraak mogen krijgen. Plus: het is er eigenlijk illegaal om je kind af te staan. Geadopteerden mogen de overheid om hulp vragen als ze hun herkomst willen terugvinden, maar het enige antwoord dat ik kreeg, was een mailtje om te zeggen dat ze geen info hadden.’

Voor alle duidelijkheid: Verdonck moest niet mee beslissen over het eindoordeel. Dat deed het agentschap Opgroeien, in samenwerking met de minister. ‘Ik had niet voorzien dat de beslissing zo concreet zou zijn’, zegt de Brugs-Vietnamese. ‘Het is positief dat het belang van het kind doorweegt. Persoonlijk vond ik het ook positief dat ik voor het eerst in mijn leven mee betrokken werd en mijn steentje mocht bijdragen.’

Geen centrale databank

In de commissie Welzijn legde Bruno Vanobbergen, topman van het agentschap Opgroeien, uit hoe de screening gebeurde in overleg met Europese organisaties, met Unicef, met de interlandelijke adoptiediensten en geadopteerden uit het bewuste land. Hij zei dat Vietnam geen centrale databank heeft over geadopteerde kinderen: men heeft er onvoldoende zicht op welke en hoeveel kinderen er vertrokken zijn. Er is ook geen zicht op de geïnformeerde toestemming die ouders kunnen geven noch op de financiële transacties.

Opgroeien heeft dinsdagavond al gesprekken hierover gevoerd met kandidaat-adoptieouders die op de lijst stonden voor adoptie uit Vietnam. De adoptiediensten gaan samen met hen op zoek naar een alternatief.

Nog vier andere herkomstlanden werden tegen het licht gehouden. Voor Portugal, Colombia en Zuid-Afrika mag de samenwerking worden verdergezet. Kazachstan kleurt voorlopig nog oranje: dat betekent dat een bezoek ter plaatse nodig is voor een definitieve beslissing kan worden genomen. Voorlopig was er immers slechts in zeer beperkte mate contact mogelijk met de bevoegde autoriteiten in het land. Een werkbezoek moet een antwoord bieden op de vraag of een duurzame samenwerkingsrelatie voor adoptie mogelijk is, laat het kabinet van minister Crevits verstaan. Ondanks die twijfel loopt de huidige samenwerking met Kazachstan in de tussentijd toch voort.

De komende maanden worden ook de vijftien andere herkomstlanden waarmee Vlaanderen op dit moment een adoptierelatie heeft nog tegen het licht gehouden. In de tweede ronde zijn Haïti, India, Bulgarije, de Filipijnen en Gambia aan de beurt. In dat laatste land zijn de adopties nu al on hold gezet wegens te grote onduidelijkheid. Sinds covid staat ook de samenwerking met China on hold.