Standaardtaal zit de VRT niet meer zo lekker (en dat is niet zo raar)

Tom Waes, Natalia, Jeroen Meus of Balthazar Boma... op de VRT hoor je al lang niet meer alleen Standaard Nederlands. Algemeen Beschaafd Nederlands zoals dat vroeger heette. Maar als de VRT beslist om de tussentaal wat meer ruimte te geven in zijn programma’s, dan gaan de poppetjes aan het dansen. Waarom wil de VRT het anders aanpakken en waarom is dat ook wel een beetje logisch?

CREDITS

Journalist Cathérine De Kock| Presentatie Bart Dobbelaere| Redactie Niels De Keukelaere| Eindredactie Sophie Faict| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.