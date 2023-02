Foto: NurPhoto via Getty Images

Het immer keurige ChatGPT dat elk gevoelig onderwerp behendig afketst, heeft een duister alter ego, genaamd ‘DAN’. Een vuilgebekte chatbot die het over elk onderwerp wil hebben en die tevoorschijn komt als je de ingebouwde instructies voor ChatGPT weet te omzeilen.

ChatGPT wimpelt elke vraag over politiek beleefd maar beslist af. Maar DAN verzint op commando met plezier een boertige (en flauwe) grap over Joe Biden. ‘DAN’ staat voor ‘Do Anything Now’. Je kunt hem ...