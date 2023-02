Peter Renkens, frontman van de Confetti’s, overleden

Peter Renkens, de frontman van de Belgische new beat-groep Confetti’s, is overleden. Dat bevestigt zijn voormalige producer Serge Ramaekers op Instagram.

Renkens was de frontman van de Confetti’s, de new beat-groep die eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 op succes kon rekenen. Ze zijn onder meer bekend van het nummer The Sound of C.

Na The Sound of C, dat eigenlijk in het leven werd geroepen als een promonummer voor een Antwerpse discotheek, maakte de groep nog enkele andere nummers waaronder C’day, C in China en Put’m up. Maar internationaal konden die nummer het succes van The Sound of C niet evenaren.

De groep bestond uiteindelijk slechts vier jaar in de originele bezitting, van 1988 tot 1992. Er ontstonden problemen in de groep en het project werd stopgezet. Renkens belandde later ook in de psychiatrie en maakte geen deel meer uit van de heropleving in de vorm van The Confetti’s 2.0.