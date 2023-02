België en Duitsland zetten deur open voor tweede grote hoogspanningslink

België en Duitsland hebben een principeovereenkomst gesloten voor de bouw van een tweede grote grensoverschrijdende hoogspanningsverbinding. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een energie-overleg tussen de Belgische premier Alexander De Croo en de Duitse kanselier Olaf Scholtz in Zeebrugge.

De plaats voor de Belgisch-Duitse energietop was niet toevallig gekozen. Zeebrugge speelt sinds de inval van Rusland in Oekraïne en de terugval van de Russische gasleveringen aan Europa – en in het bijzonder aan Duitsland – een zeer belangrijke rol in de aanvoer van voldoende aardgas aan onze oosterburen. Gastankers varen al maanden op en af om vloeibaar aardgas (lng) te lossen in de terminal van de Belgische gasnetbeheerder Fluxys, in de voorhaven van Zeebrugge. Meer dan de helft daarvan is bestemd voor Duitsland.

Ons land wil in de toekomst voor de energievoorziening en de -transitie nauw blijven samenwerken met Duitsland en dat zowel voor het transport van aardgas vanuit Zeebrugge als de uitbouw van een grensoverschrijdende waterstofnetwerk en de uitwisseling van elektriciteit

De hamvraag is echter hoever Duitsland daarin wil meegaan. Zo maakt het land er in ijltempo in het noorden werk van om zelf grote volumes aardgas in te voeren. Dat gebeurt al met drijvende hervergassingsterminals die in enkele maanden tijd werden aangelegd. De volgende stap is de bouw van lng-terminals aan land in Noord-Duitse havens. De Duitse kanselier verzekerde dat de zeer nauwe samenwerking tussen beide landen de komende jaren ‘versterkt en verdiept zal en moet worden’. Het betekent wel dat er belangrijke beslissingen nodig zijn over zware investeringen in onder meer de uitbreiding van de pijpleidingen voor het vervoer van aardgas en later groene waterstof en in hoogspanningslijnen, voegde hij eraan toe.

Elektriciteit uitwisselen

Premier De Croo hoedde er zich daarna voor om aan te geven wie wie in de toekomst het meest nodig zal hebben voor de energievoorziening en de energietransitie. Hij hield het bij: ‘We zullen elkaar nodig hebben.’

Beide landen zijn alvast overeengekomen om de uitbreiding van elektriciteitsuitwisseling te bekijken. De afspraak is dat de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia en zijn Duitse evenknie Amprion tegen midden 2024 werk maken van een conceptnota over het hoe en wat van een tweede grote hoogspanningslink tussen België en Duitsland.

De eerste hoogspanningslijn richting Duitsland – Alegro gedoopt – is overigens nog maar goed twee jaar operationeel. Het gaat om een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Lixhe ten noorden van Luik en een aansluiting op het Duitse net van Amprion nabij Aken. Die heeft 500 miljoen euro gekost. De kosten werden fifty-fifty verdeeld tussen beide hoogspanningsbedrijven.

Of de tweede link er effectief komt, zal uiteindelijk afhangen van de inschatting van Elia en Amprion of het de bevoorradingszekerheid van beide landen versterkt en bijdraagt tot de integratie van hernieuwbare energie die in beide landen wordt geproduceerd. De eerste studies zouden volgens Elia aantonen dat zo’n verbinding vanaf 2035 een positieve kosten-batenverhouding heeft.

De verwachting van Elia is dat het in ieder geval nog een aantal jaar zal duren vooraleer de tweede Belgisch-Duitse hoogspanningsverbinding er zal zijn. De Belgische hoogspanningsbeheerder stelt dat die pas na 2037 in gebruik genomen zal worden genomen.

Verder werd tijdens het Belgisch-Duitse energie-overleg afgesproken dat de gasdoorvoer vanuit Zeebrugge naar Duitsland serieus opgevoerd wordt. Tegen 2028 moet ook de waterstofinfrastructuur van beide landen met elkaar worden verbonden. Dat wordt nog een grote opdracht, want aan Duitse kant is er nog geen groen licht voor een waterstoflink richting Belgische grens.