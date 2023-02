Agentschap Opgroeien heft vergunning crèche in Balegem met hoogdringendheid op

Agentschap Opgroeien heft met hoogdringendheid de vergunning op van crèche Olio in Balegem, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Oosterzele. Vorige week werd de vergunning al voor drie maanden opgeschort na klachten bij politie en parket.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de kindjes in de opvang hardhandig worden aangepakt. ‘De beelden zijn choquerend’, reageert het agentschap Opgroeien dinsdag. ‘Dit gedrag is volstrekt ontoelaatbaar. Opgroeien beslist daarom om de vergunning van deze opvang vandaag, met hoogdringendheid, op te heffen.’ Het agentschap neemt ook contact op met de organisator, het OCMW van Oosterzele, over de opvolging van de andere locaties waar kinderopvang wordt georganiseerd.

De twee uitbaters van de crèche, een moeder en een dochter, werden op 6 februari al opgepakt naar aanleiding van een klacht. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die hen na verhoor vrijliet onder strikte voorwaarden.

De gesloten opvang startte in september 2019 en bood plaats aan achttien kindjes. ‘Opgroeien ontving sindsdien in totaal één anonieme klacht over deze opvang’, klinkt het woensdag. ‘De klacht werd eind 2019 ingediend. In deze klacht ging het over het uitsluiten van kinderen, een agressieve communicatiestijl en een contractueel geschil.’

‘In september 2021 was er een onaangekondigd inspectiebezoek door de Zorginspectie in deze opvang. Het verslag was positief en er was geen aanbeveling tot handhaving’, stelt het agentschap, dat zich registreerde als benadeelde partij in het gerechtelijk onderzoek.