Vlaams inburgeringsexamen wordt strenger

De drempel om te slagen voor de Vlaamse inburgeringstoets zal vanaf maart hoger liggen. Om als nieuwkomer als Vlaming erkend te worden, zal je grote onderscheiding moeten halen op het luik over de fundamentele grondwaarden.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) lanceert het voorstel een jaar na de start van het nieuwe inburgeringsdecreet. Dat inburgeringstraject is deze legislatuur hervormd. Deelnemers moeten een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen gekoppeld aan een gestandaardiseerd examen.

In die cursus krijgen nieuwkomers praktische informatie over onze samenleving, met onderwerpen als scholing voor de kinderen en de werking van het gezondheidssysteem, maar ook over hoe je een rijbewijs kan krijgen en over wonen. Daarnaast komen ook de fundamentele grondwaarden aan bod. Dat gaat dan over vragen over de gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat en de rol van de mensenrechten in onze maatschappij.

In het examen maatschappelijke oriëntatie krijgen nieuwkomers 41 vragen voorgeschoteld: elf over de fundamentele grondwaarden en dertig over praktische kennis over onze maatschappij. Momenteel moet je de helft van deze vragen correct beantwoorden. Momenteel slaagt 95 procent van de nieuwkomers.

Twee mannen mogen met elkaar trouwen

Voor Somers moet de lat omhoog. Voor het luik rond de fundamentele grondwaarden wil hij dat ze negen van de elf vragen juist beantwoorden om te slagen, ofwel een grote onderscheiding. ‘De kennis die wordt meegegeven aan de inburgeraars biedt kansen om sneller in te schakelen in onze maatschappij en werk te vinden. Door de lat hoger te leggen vragen we meer van nieuwkomers, maar bieden we ook meer opportuniteiten’, aldus Somers.

De minister merkt op dat het niet om heel ingewikkelde vragen gaat. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of twee mannen met elkaar mogen trouwen.