VS vinden Chinese antenne van neergeschoten ballon in oceaan

Foto: US Navy via ap

Het Amerikaanse leger zegt stukken van een neergehaalde Chinese spionageballon gevonden te hebben in de Atlantische Oceaan. De FBI onderzoekt de voorwerpen die volgens de VS werden gebruikt om gevoelige militaire locaties te bespioneren.

Maandag vonden de Amerikanen brokstukken voor de kust van South Carolina, volgens CBS zou het om een antenne van zo’n 9 tot 12 meter gaan. Amerikaanse militairen vermoeden dat het om Chinese spionagetuig gaat, de Chinezen beweren dat het een losgeslagen weerstation is.

Het Witte Huis heeft maandagavond gereageerd op de onbekende objecten die boven het land zijn neergeschoten. Er is geen indicatie van aliens of buitenaardse activiteit, zei persvoorlichter Karine Jean-Pierre. De reeks onderscheppingen begon vorige week met een vermeende Chinese spionageballon.

China beschuldigt de VS ondertussen zelf van ballonspionage. Volgens Peking kwam het in het afgelopen jaar meer dan tien keer voor dat een Amerikaanse ballon zonder toestemming op grote hoogte in het Chinese luchtruim vloog. Dat ontkent Washington op zijn beurt met klem. ‘De Chinezen proberen de toegebrachte schade van hun spionageactiviteit te beheersen’, meldde het Witte Huis

Achthoekige cilinder

De Amerikanen schoten in de nacht van zondag op maandag voor de vierde keer in een week een vliegend object neer. Van drie objecten is nog altijd niet duidelijk waar ze vandaan kwamen en wat ze precies waren. Het laatste object is mogelijk een ‘achthoekige’ cilinder.

Over het eerste neergeschoten object blijven China en de Verenigde Staten elkaar tegenspreken. China spreekt van een uit koers geraakte weerballon. De Amerikanen houden stellig vol dat het om een spionageballon gaat. Er zou veel apparatuur uit de ballon zijn gehaald.