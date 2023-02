Regi heeft een ­nieuwe vriendin

Er flitst opnieuw vuurwerk door het lijf van Regi Penxten (46): de grootste hitmachine van ons land is dolgelukkig met Kristel Hubeny uit Genk. Uitgerekend op valentijn schreeuwt het koppel de liefde van de daken ­in een dubbelinterview in Het Belang van Limburg.

‘Ik ben nooit gedesillusioneerd geweest door de liefde, maar dat ik opnieuw zoveel vlinders kon voelen, had ik nooit durven te dromen’, zegt Penxten. Hij en Hubeny leerden ­elkaar ­jaren geleden al kennen, maar afgelopen zomer liepen de ­dj/producer en de logopediste ­elkaar opnieuw tegen het lijf.

Penxten had verwacht dat hij langer vrijgezel zou blijven, klinkt het nog. ‘Maar ik kan de vrouw van mijn leven toch moeilijk laten lopen? Het was intussen ook al twee jaar gedaan met mijn ex-vrouw Elke (Vanelderen, red.), en alles was netjes en ­respectvol afgerond.’