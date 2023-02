Rectoren willen tot 2.000 euro inschrijvingsgeld: ‘Anders dreigen Oost-Europese toestanden’

Een stijging van het inschrijvingsgeld met zeker enkele honderden euro’s is onvermijdelijk volgens de rectoren van de drie grootste universiteiten in Vlaanderen. Ze willen het geld halen waar het zit: bij studenten van gegoede komaf. ‘Als we niet opletten, zien de Vlaamse universiteiten er binnen tien jaar uit als een Oost-Europees land: met aftandse gebouwen en kapotte verlichting’, zegt de Antwerpse rector Herman Van Goethem.

In 2014 kwamen studenten nog op straat toen het inschrijvingsgeld steeg van 620 naar 890 euro. Of het nu zo ver komt valt nog af te wachten, maar feit is dat de rectoren van de universiteiten in Leuven ...