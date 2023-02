Egbert Lachaert bekogeld met voetzoekers door politievakbonden: ‘Schandalig’

De vier politievakbonden hebben maandagavond geprotesteerd aan een door Open VLD georganiseerde avond in een café in het West-Vlaamse Oudenburg. Voorzitter Egbert Lachaert werd zelfs bekogeld met voetzoekers.

De Open VLD-voorzitter werd in West-Vlaanderen, waar hij tijdens het Open VLD-evenement Vragenvuur vragen van burgers beantwoordt, onthaald door een honderdtal politieagenten. Zij nemen het onder meer Lachaert erg kwalijk dat het onderhandelde akkoord over hogere lonen is afgesprongen en teruggedraaid, en maakten hun grieven opnieuw kenbaar door luid te toeteren en voetzoekers te gooien.

Lachaert reageert op Twitter op het incident. ‘Opnieuw vakbondsprotest voor een event van de partij. Nu in Oudenburg. Mensen intimideren, gebouwen beschadigen,… schandalig’, schrijft hij. ‘Omdat vakbonden vinden dat op 58 jaar stoppen met werken moet kunnen, en dat vijf indexen, een gespreide loonsverhoging en maaltijdcheques niet genoeg zijn.’

Omdat vakbonden vinden dat op 58jaar stoppen met werken moet kunnen, en dat 5 indexen, een gespreide loonsverhoging en maaltijdcheques niet genoeg zijn. pic.twitter.com/N4Lx87psfV — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) February 13, 2023