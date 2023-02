Zonnig en zacht met temperaturen tot 14 graden

Dinsdagochtend schommelen de temperaturen rond het vriespunt en is er kans op ochtendgrijs, hoofdzakelijk dan in het westen van het land en nabij de grens met Nederland.

Daarna wordt het overal zonnig en zacht met maxima van 10 tot 14 graden.

Dinsdagavond en aan het begin van de nacht is het helder. Later tijdens de nacht verschijnen er hoge sluierwolken vanaf het zuidwesten. De minima schommelen tussen -2 en +2 graden.

Woensdagochtend is er vooral in het oosten kans op mist. Overdag wordt het vrij zonnig met hoge sluierwolken. Het is zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 9 tot 14 graden.

Donderdag verwachten het KMI veel wolken met vanaf het westen soms wat lichte regen. In de loop van de namiddag valt er meer regen, vooral dan over de noordelijke landshelft. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Vrijdag blijft het meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. In loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen. We halen maxima van 8 tot 13 graden bij een vrij strakke westelijke wind.