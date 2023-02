Meerdere gewonden na schietpartij op universiteitscampus Michigan, dader voortvluchtig

Bij een schietpartij op de campus van de universiteit van Michigan zijn maandagavond (lokale tijd) meerdere gewonden gevallen. Studenten zijn opgeroepen binnen te blijven.

Enkele slachtoffers zijn in levensgevaar. Een dader is er volgens de autoriteiten te voet vandoor gegaan. Het zou gaan om een man die klein is van postuur, een masker draagt en mogelijk een donkere huidskleur heeft.

‘Deze repetitieve terreur kan niet doorgaan’, twitterde de staatssecretaris van Michigan Jocelyn Benson in reactie op de schietpartij. ‘We moeten samenwerken en alles doen wat nodig is om onze kinderen en gemeenschappen te beschermen tegen wapengeweld.’