Lagere school ontruimd na dreigtelefoon: ‘13-jarige opgepakt’

De Broederschool in Groot-Bijgaarden (Dilbeek) heeft maandagmiddag in samenspraak met politie en parket alle leerlingen huiswaarts gestuurd. Aanleiding is een dreigtelefoon. ‘Via een telefonieonderzoek kwamen we er achter dat een 13-jarige verantwoordelijk was voor de dreigtelefoon.’

De Broederschool in Dilbeek schakelt dinsdag over op afstandsonderwijs en verwacht de leerlingen pas op woensdag terug in de klas. Op maandagnamiddag werden alle 225 leerlingen huiswaarts gestuurd nadat op het middaguur een dreigtelefoon was binnengekomen op het secretariaat van de school. ‘Daarin zijn bepaalde dreigingen geuit. Er werd gezegd dat er dinsdag iets te gebeuren staat’, laat directrice An Vrijders weten.

Speurders konden intussen via telefoononderzoek achterhalen dat een 13-jarige uit Lennik verantwoordelijk was voor de dreigtelefoon. ‘Hij werd opgepakt en wordt door de politie verhoord’, meldt Gilles Blondeau van het parket.

Alert blijven

Burgemeester Willy Segers (N-VA) belooft om de situatie morgen en de komende dag nauwgezet in de gaten te houden. ‘Het gebouw zal ook voor alle zekerheid nog eens grondig doorzocht worden.’

Verder heeft Segers veel lof over hoe de situatie werd aangepakt. ‘Iedereen bleef heel rustig’, zegt hij. ‘Dat stelde ik zelf ter plaatse vast. Al ben ik bewust niet te lang gebleven om geen onnodige commotie te veroorzaken. Veiligheid gaat voor alles. Politie en parket nemen de zaak serieus en leveren uitstekend werk.’