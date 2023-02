Witte Huis stelt gerust: ‘Geen link tussen aliens en neergehaalde objecten’

De serie neergehaalde vliegende objecten heeft niets te maken met aliens, stelt het Witte Huis. Hoewel het onderzoek nog volop loopt, heeft Washington wel lucht gekregen van een groot Chinees spionageplan.

‘Er zijn geen indicaties dat er aliens of buitenaardse activiteit gemoeid is bij de neergehaalde ongeïdentificeerde objecten’. Dat stelde een persmedewerker nog voor John Kirby, de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, zijn persconferentie startte. Alle vragen over buitenaardse wezens waren dus onnodig, maakte hij duidelijk. Die boodschap kwam niet helemaal aan, want Kirby moest het nadien toch nog even herhalen: ‘Amerikaanse burgers moeten zich geen zorgen maken over aliens met betrekking tot deze vaartuigen.’

Het mocht niet verbazen dat die vraag zou worden opgeworpen. Op zondag zei een generaal van de Amerikaanse luchtmacht nog dat hij ‘niets uitsluit’. Op de vraag of dat betekent dat er buitenaardse activiteit achter de vliegende objecten schuilt, verwees hij naar de rol van de inlichtingendiensten om dat uit te klaren.

China

Maar zij leggen de focus elders: China. Door de neergehaalde ballon hebben de Verenigde Staten een programma ontdekt waarbij de Chinezen via hoogvliegende ballonnen inlichtingen willen vergaren. De resultaten daarvan zijn beperkt, meent woordvoerder Kirby. ‘Maar als China de techniek verder blijft ontwikkelen, kan het er misschien meer uithalen.’

Het gaat nog om een voorlopige stand van zaken in het onderzoek naar de vier neergehaalde vaartuigen boven de VS en Canada. ‘We weten nog niet wat de laatste objecten waren.’ Wel zeker is dat de ‘objecten’ niet gevaarlijk waren voor burgers, maar wel een stuk lager vlogen dan de eerste ballon. ‘Ze vormden een gevaar voor het luchtverkeer en we waren onzeker of ze inlichtingen aan het verzamelen waren.’

Kirby verdedigde de aanpak van Washington. ‘Ze met gevechtsvliegtuigen neerschieten is de veiligste en vlotste manier om dergelijke objecten neer te halen.’ De beschuldigingen van Peking over een gelijkaardig spionageprogramma van de Amerikanen boven China, wuift hij weg als onzin.