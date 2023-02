Iraanse filmregisseur Mohammad Rasoulof vrijgelaten

Na zes maanden is Mohammad Rasoulof vrijgelaten door de Iraanse autoriteiten. De filmmaker werd opgepakt omdat hij steun had verleend aan protesten in het land.

Volgens de Iraanse krant Shargh is regisseur Mohammad Rasoulof opnieuw op vrije voeten. Rasoulof werd een half jaar geleden opgepakt omdat hij kritiek had geuit op het politiegeweld in het land. De regisseur, die in 2020 de Gouden Beer won op het filmfestival van Berlijn met de film There is no evil, veroordeelde op sociale media de gewelddadige reactie van de veiligheidsdiensten op protesten in de stad Abadan. In mei waren demonstranten daar op straat gekomen nadat 41 mensen het leven lieten bij de instorting van een gebouw.

Noch de Iraanse overheid, noch Rasoulof zelf lieten zich al tot een reactie verleiden. Eerder deze maand kwam ook regisseur Jafar Pahani al vrij uit de gevangenis. De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele en VUB-professor Ahmadreza Djalali zitten nog steeds vast in Iran.