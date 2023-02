De aardbeving in Turkije is nu al één van de dodelijkste van de laatste vijftig jaar

In Turkije en Syrië stijgt het dodental na de aardbeving nog steeds. Nu al is duidelijk dat ze een van de zwaarste van de laatste vijftig jaar wordt.

De dodentol in Turkije en Syrië is opgelopen tot meer dan 35.000, en dat is helaas nog lang geen finaal cijfer. De schattingen over hoeveel levens de aardbeving in totaal zal kosten, lopen uiteen. Martin Griffith, coördinator van de VN-noodhulp, gaf afgelopen weekend aan dat het er minstens 55.000 zullen zijn. Meteen na de aardbeving raamde de Turkse professor geofysica Övgün Ahmet Ercan dat er meer dan 180.000 mensen onder het puin lagen. Hij voegde eraan toe dat de meesten van hen niet gered zullen kunnen worden. ‘Op basis van het aantal ingestorte gebouwen lijkt het inderdaad mogelijk dat er meer dan 100.000 slachtoffers zijn’, zegt Manuel Sintubin, professor geologie (KU Leuven).

Nu al is duidelijk dat de ramp in Turkije en Syrië een van de dodelijkste is in de recente geschiedenis – ook al zijn de cijfers over het aantal dodelijke slachtoffers niet altijd even accuraat. De voorbije vijftig jaar waren er maar vijf aardbevingen waarbij meer dan 40.000 doden vielen, zo blijkt uit de database van National Geophysical Data Center.

De dodelijkste recente aardbeving was die in Port-au-Prince in Haïti, toch volgens de officiële statistieken. Bij die aardbeving in 2010, met een kracht van 7,0 op de momentmagnitudeschaal, vielen officieel 316.000 doden. Dat cijfer wordt evenwel betwist. Mogelijk hebben de toenmalige politici het dodental overdreven om de internationale aandacht hoog te houden. In het najaar van 2010 schatten onderzoekers dat in de zes weken na de aardbeving ruim 158.000 mensen gestorven zijn.

Vijf jaar eerder werd de wereld opgeschrikt door een verwoestende zeebeving in de Indische Oceaan. Bij de tsunami die daarop volgde, stierven 228.000 mensen, vooral in Indonesië en Sri Lanka.

Mogelijk de dodelijkste aardbeving van de voorbije vijftig jaar vond plaats in China. Bij de aardbeving in Tangshan in 1976, met magnitude 7,5, vielen officieel 242.000 doden, maar volgens sommige bronnen waren het er 655.000.

In China vond ook de dodelijkste aardbeving in de geschiedenis van de mensheid plaats, zo blijkt uit de gegevens. In januari 1556 stierven in de provincie Shaanxi naar schatting 830.000 mensen. 100.000 van hen stierven bij de aardbeving, nog eens meer dan 700.000 stierven van ontbering.

Helaas niet de eerste keer

In de lijst van alle historische aardbevingen vielen de meeste doden in China, met 2 miljoen doden. Turkije staat op de tweede plaats, met in totaal 1 miljoen. Het is immers lang niet de eerste keer dat Turkije getroffen wordt door een erg dodelijke aardbeving. Het land bevindt zich grotendeels op de Anatolische plaat, en er zijn twee grote breuklijnen die tot aardbevingen leidden: de Noord-Anatolische breuklijn, die tot Istanbul loopt, en de Oost-Anatolische breuklijn, waar de aardbevingen vorige week plaatsvonden. Vooral op die breuklijn vielen ook in het verleden heel veel slachtoffers.

Bij zes aardbevingen in Antakya, dat ook vandaag zwaar getroffen is, vielen tussen 115 en 587 na Christus in totaal 720.000 doden. Dat China en Turkije zo zwaar getroffen worden, komt uiteraard ook doordat er veel aardbevingen plaatsvinden.

Maar Sintubin wijst nog op een ander aspect. ‘Aardbevingen zijn niet dodelijk. Gebouwen die instorten, zijn dodelijk. Twee vooraanstaande wetenschappers schreven na de aardbeving in Haïti dat ook corruptie doodt. Ze stelden vast dat de meeste slachtoffers vallen in landen met veel corruptie. Alles hangt af van de stevigheid van de gebouwen, en de mate waarin de bouwvoorschriften gevolgd zijn. Dat zien we helaas ook in Turkije. In bepaalde wijken staan de gebouwen van de ene aannemer nog recht, terwijl die van de andere aannemer volledig in puin liggen. Daar moet je geen tekening bij maken.’