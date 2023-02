Koffiekamer Vlaams Parlement serveert geen alcohol meer

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Promesse (1)

Vanaf woensdag 15 februari wordt er geen alcohol meer geserveerd in de koffiekamer van het Vlaams Parlement. Dat heeft het Uitgebreid Bureau, het orgaan dat de politieke werking van het parlement regelt, beslist op vraag van oppositiepartij Groen. In het bankwezen zouden ze zoiets een promesse noemen.

Special force

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft zich voor het VTM-programma Special forces: wie durft wint onderworpen aan nog iets anders dan een woordenstrijd met Paul Magnette (PS) of Jean-Marc Nollet (Ecolo). Afgezonderd van de buitenwereld in Marokko werden hij en tien andere bekende koppen zoals Koen Wauters en Ann Wauters uitgedaagd om hun grenzen te verleggen.

Volgens VTM worden de rekruten gestript tot hun echte persoonlijkheid. Fysieke fitheid is nog maar het begin, de echte test is er een van veerkracht en karakter. Bouchez denkt dat dat zijn sterke kant zal worden.

Promesse (2)

Aanleiding voor het alcoholverbod is het veelbesproken optreden van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) tijdens het begrotingsdebat eind vorig jaar, al ontkennen de minister en zijn partijgenoten dat hij te diep in het glas had gekeken. Buiten de koffiekamer zijn er in het Vlaams Parlement uiteraard nog wel andere lokalen waar gin en andere alcoholen iets discreter genuttigd kunnen worden.

Ex-commandeur

Zuhal Demir is niet langer commandeur in de Orde van Leopold II. Die titel was haar drie jaar geleden toegekend na haar passage als Kamerlid en staatssecretaris op federaal niveau. Maar haar toestemming was niet gevraagd. Demir vroeg vorig voorjaar al om haar benoeming te schrappen. Dat is nu gebeurd.

Lege stoel

Demir is ook niet geïnteresseerd in de nationale conferentie over een ‘rechtvaardige transitie’ op het vlak van klimaat, die federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) organiseert. Die conferentie, die in de zomer moet plaatsvinden, moet de verschillende regio’s samenbrengen rond de uitdagingen voor een ‘inclusieve klimaattransitie’, maar de Vlaamse regering heeft laten weten dat ze niet zal deelnemen, zegt Khattabi op de Franstalige zender LN24. ‘Vlaanderen voert een beleid van de lege stoel en dat is een gevaar voor de burgers en bedrijven die Vlaanderen zegt te verdedigen’, vindt ze.