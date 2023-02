Laatste evacuatie van de Paleizenstraat onderweg

Morgen moet de laatste bewoner van het kraakpand in de Paleizenstraat elders in Brussel onderdak krijgen. Voor de Afghanen die in tentjes op de brug aan het Klein Kasteeltje slapen, is er nog geen oplossing.

De laatste bewoners - asielzoekers, mensen zonder papieren en daklozen - zullen morgen het kraakpand aan de Paleizenstraat 48 in Brussel (vrijwillig) verlaten. Zij worden met bussen naar drie verschillende opvanglocaties in de hoofdstad vervoerd. Daar krijgen ze een set nieuwe kleren, een medische controle en een maaltijd. Ze kunnen er blijven totdat Fedasil, het federale agentschap dat instaat voor de opvang, een plaats voor hen heeft. ‘Op die manier kunnen weer anderen gebruikmaken van de plaatsen’, zegt Zeynep Balci, woordvoerder van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Voor de Afghanen die in tentjes op de brug aan het Klein Kasteeltje slapen, is er nog geen oplossing, volgens zijn kabinet.

Per dag nodigt Fedasil zo’n 40 bewoners van het kraakpand uit om zich aan te melden. Sinds de start van de evacuatie vorige maand zijn er zo al 745 van de meer dan 900 mensen verhuisd. Morgen, dinsdag, kunnen de laatste bewoners verhuizen. Fedasil schat dat er dan nog zo’n 123 mensen moeten worden opgeroepen. Bruss’Help, een Brusselse organisatie die daklozen begeleidt, moet de operatie mee in goede banen leiden. Op woensdag zal dat onder dwang van de politie gebeuren.

• Screening bewoners Paleizenstraat: bijna allemaal asielzoekers

Bewoners van het gebouw kregen de afgelopen weken een blauw armbandje rond de pols ter identificatie. Dat moest ervoor zorgen dat er zeker niet meer mensen in het gebouw zouden komen wonen, waar besmettingen met ziektes zoals schurft, steekpartijen en diefstal schering en inslag waren. Eén bewoner, een man zonder papieren, liet er het leven. Sinds december zoeken het Brussels Gewest, het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie ­Nicole de Moor (CD&V) en de ­gemeente Schaarbeek koortsachtig naar een oplossing voor de bewoners. Vorige week vrijdag, na veel zwartepieten, kwamen ze tot een akkoord voor de ontruiming van het gebouw.

Na de evacuatie wil Brussel zo snel mogelijk voortgaan met de renovatie van het gebouw, dat oorspronkelijk als tijdelijk opvangcentrum moest dienen. Die herbestemming van het oude overheidsgebouw van de FOD Financiën, dat sinds vorige maand in Brusselse handen is, staat nog steeds gepland. De nood aan opvang, ook voor asielzoekers, blijft dan ook historisch hoog: nog nooit zochten zoveel mensen bescherming in ons land, en nog nooit hingen De Moor zoveel dwangsommen boven het hoofd, omdat ons land niet in genoeg opvang kan voorzien. Uiteindelijk hoopt het Gewest er betaalbare woningen onder te brengen.