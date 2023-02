Jakub Jankto (27), middenvelder van Sparta Praag en de Tsjechische nationale ploeg, heeft maandag een coming-outvideo op sociale media gezet. Het gaat om de prominentste voetballer tot nu toe die voor zijn geaardheid uitkomt.

‘Ik ben homoseksueel, en ik wil me niet langer verbergen. Ik wil mijn leven in vrijheid leiden, zonder angst, vooroordelen of geweld. Maar wel met liefde’, legt Jankto uit in zijn boodschap.

‘Zoals iedereen heb ik mijn sterke en zwakke punten. Ik heb een gezin, vrienden en een job waar ik al jaren met ernst, professionaliteit en passie mijn best voor doe.’

Jankto is momenteel op huurbasis actief in eigen land bij Sparta Praag. In de zomer keert hij normaliter terug naar het Spaanse Getafe. Eerder speelde hij ook in Italië voor Udinese en Sampdoria. Hij verzamelde al 45 caps voor de Tsjechische nationale ploeg.

Recentelijk kwamen met Josh Cavallo van het Australische Adelaide United (2021) en Jake Daniels van Championship-club Blackpool (2022) ook al twee andere voetbalprofs uit de kast.