Mijn moeilijke relatie met behangpapier

In mijn woonst zijn alle muren wit geschilderd. Er valt nergens een kleurvlak te bekennen. Daar zijn goeie redenen voor. Kleuren zijn gevaarlijk (aan de muur zien ze er altijd anders uit dan op het staaltje), ze zijn moeilijk te kiezen (hoe zullen ze de kamer veranderen?), ze zijn snel uit de mode (mintgroen, iemand?) en ze verkleuren (waarna ze nog minder op het staaltje lijken dan voorheen). Als je een nieuw meubel koopt, moet je altijd rekening houden met de tint van de muren. Lastig. Bovendien: alleen wit brengt echt licht in je woonst, en elke andere kleur doet de ruimtes kleiner lijken. Kleuren doen de muren op je afkomen, het is om de muren van op te lopen.

Geen kleur aan mijn muren dus, en al zeker geen: behangpapier. Ook daar zijn goeie redenen voor. Alle redenen die ik al opsomde in de voorgaande paragraaf over kleur, vanzelfsprekend, en voeg daarbij: behangen is gedoe, en behangpapier is doorgaans erg lelijk. Kinderen en huisdieren weten dat, reden waarom ze het er altijd willen aftrekken. Je kunt behangpapier natuurlijk ironisch gebruiken, zoals dat gebeurt met sanseveria’s, normcorekleding of Willy Sommers, maar daar doe ik niet aan: ironie is een linguïstische stijlfiguur, geen esthetische.

Rollen met de ogen

Misschien is mijn aversie voor behang een jeugdtrauma, of alleszins een reactie op een overdosis in mijn kindertijd. Toen was behang alomtegenwoordig. In mijn ouderlijk huis was alles behangen. Alle ruimtes in huis, inclusief de badkamer, en zelfs de zolder, die nochtans alleen diende om rommel te stallen. De enige niet behangen ruimte in huis was de kelder.

Niet alleen de muren van alle kamers waren behangen, ook de ingemaakte kasten. Op elke kastdeur in dat huis zat een kader gemaakt met houten sierlijstjes. De rand van pakweg twintig centimeter aan de buitenkant van dat kader was steevast geschilderd, het rechthoekige vlak aan de binnenkant was behangen met hetzelfde papier als de muren van die kamer. Mensen die voor het eerst bij ons thuis kwamen en bij de aanblik daarvan met de ogen rolden, konden vaststellen dat ook de plafonds van de kamers waren behangen. Vaak volgens hetzelfde stramien als de deuren van de ingemaakte kasten: de plafonds waren voorzien van kaders in gipssierlijsten: de rand van pakweg een halve meter tussen muur en sierlijst was geschilderd, het grote vlak binnen het kader was behangen.

Elke kamer had ook behangpapier met een ander motief. Wat ze wel gemeenschappelijk hadden: het was allemaal bloemetjesbehang, en allemaal was het van het type ‘doorloop­tekening’. Hoge technische moeilijkheidsgraad bij plaatsing dus, want niet alleen moesten de behangbanen mooi op elkaar aansluiten, zodat je geen behangnaden zag, ze moesten ook precies op de juiste hoogte hangen, of er zat een knik in een bloemensteel of een bloemblad. Daar wist de professionele behanger natuurlijk weg mee, denkt u nu, maar nee: dat was allemaal het werk van mijn vader. Een levenswerk, als je erop terugblikt: ook de hele traphal heeft hij zelf (herhaaldelijk) behangen, op gevaar van eigen leven. Soms behing hij alleen, soms hielp ik, als kind (‘goed de randen inpappen’, zei hij dan vaderlijk, zoals vaders plegen te doen). Vaker was het mijn moeder die hielp. Het spreekwoord zegt: wil je je relatie testen, probeer dan eens samen een kamer te behangen. Ze zijn volgend jaar zestig jaar getrouwd.

Slachtoffers van het modernisme, wij

Behangpapier kiezen, dat was ook altijd een belevenis. Soms gingen we naar een voor die tijd moderne decoratiewinkel. Daar kreeg je dan staalboeken mee naar huis: van die zware kleppers met een metalen rug van tien centimeter breed, en een handgreep om het boek te dragen. Daar kon ik uren door bladeren, als waren het prentenboeken. Soms bezochten we de in Gent wereldberoemde behangwinkel Priem, die al zo lang bestaat dat ik verwachtte hem in de vierde aflevering van Het verhaal van Vlaanderen te zien opduiken. Bij Priem ging je geen behang kiezen, de onvriendelijke uitbaters zochten zelf wel uit welk papier bij je paste. En kinderen in de winkel moesten vooral met hun tengels overal afblijven. Heerlijke tijd.

• Als de muren spreken

Dat behoort allemaal tot het verleden, slachtoffers als we zijn van het modernisme. We wonen allemaal in fantasieloze witte dozen, met veel licht en ruimtegevoel, en we vervelen ons te pletter. In plaats van samen te behangen, bingen we ieder apart Netflix-reeksen of scrollen we ieder apart op onze smartphone naar interessante nieuwsjes. Zoals dit: het minimalistische interieur heeft zijn beste tijd gehad, het maximalisme is helemaal terug. Kijk eens aan. We hebben het nu niet over één behangaccentje op één muur van één kamer: er wordt kennelijk weer behangen dat het een lust is, de zotste motieven eerst, en niet alleen op de muren: ook de plafonds moeten er weer aan geloven.

Voorlopig is het nog een avant-gardetrendje, maar weldra woont iedereen weer in een uitzinnig sprookjesinterieur, in de fluwelen binnenkant van een juwelenkistje. Misschien zat de pandemie er voor iets tussen: we zaten meer binnen, en we merkten hoe saai die witte muren eigenlijk zijn. als we niet meer naar buiten konden, dan haalden we buiten naar binnen. En er is ook dit: een druk bloemetjesinterieur oogt mooier op Instagram dan een koele ziekenhuiskamer. Een voorspelling? Behang is helemaal terug. Nog een voorspelling? Tenzij iedereen een professionele behanger inhuurt, zal het relatiebreuken regenen.

