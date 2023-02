Rihanna geeft masterclass in quiet quitting

De pauze van de Super Bowl is bijna legendarischer dan de sportwedstrijd. Dit jaar mocht Rihanna het kwartier invullen. Maar of het ook de comeback van RiRi betekent? Dat is verre van duidelijk.

‘Onbekende vliegende objecten’ neerschieten lijkt wel een nieuwe hobby van het Amerikaanse leger. In een week tijd werden maar liefst vier ufo’s neergeknald, waarvan de laatste tijdens de Super Bowl. Rihanna mag dus van geluk spreken dat het Pentagon haar gewoon liet begaan: tijdens de pauze van het grootste Amerikaanse sportevenement maakte de superster haar opwachting op een vliegend schoteltje. Zo vormde ze de top van een zwevende piramide. Schuin onder haar hingen nog vier gelijkaardige platformen, waarop telkens twee in het wit geklede dansers stonden.

Het beeld bevestigt Rihanna’s status. Met veertien nummer 1-hits in de Amerikaanse hitparade heeft ze niets meer te bewijzen. Zo’n tien jaar lang, tussen 2005 en 2015, bepaalde zij het popgeluid. Daarna werd het stil. Rihanna bouwde rustig een fortuin op met haar mode- en beauty-imperium Fenty. Op sociale media zag je haar geregeld genieten van een joint. Van haar zwangere buik maakte ze en passant een fashionstatement. De voorbije zes jaar was Rihanna een boss bitch, een cool mom, maar geen zangeres. Ondertussen raakten haar fans, die hopen op een nieuw album, verwikkeld in een soort sadomasochistisch spelletje met hun idool. Naar nieuwe muziek werd enkel gehint, maar lossen deed ze niet, op een singletje voor Black Panther: Wakanda forever na.

Er werd dus uitgekeken naar dit concert, dat tegelijk een comeback moest aankondigen. Op het eerste gezicht had het er alle schijn van dat Rihanna die belofte zou inlossen. In het openingsshot zoomt de camera uit van Rihanna’s gezicht tot aan de rand van de podiumopstelling. Het imponeert zoals het hoort, maar het zijn de allereerste seconden, vlak voor de zoom, die de grootste indruk maken. Rihanna overschouwt vastberaden het stadion. Stoer schudt ze losjes met haar schouders, als een personage uit een vechtspelletje dat wacht op het startsignaal. In plaats van ‘3, 2, 1 … Fight!’ knalt ‘Bitch better have my money’ uit de speakers. Dít is de Rihanna waar iedereen op gehoopt heeft. De popster die brutaal komt opeisen wat haar toebehoort: niet haar centen, maar haar kroon.

Hoe jammer is het dat we uiteindelijk toch de Rihanna zagen zoals we ze de voorbije jaren hebben leren kennen? Rihanna, de quiet quitter. De popster die overal mee wegkomt, omdat ze net genoeg doet om een negatieve evaluatie te vermijden. In amper 13 minuten raasde ze door bijna evenveel hits. Het verschroeiende tempo kon niet verhullen dat dit naar Super Bowl-normen een minimalistische show was: meer dan tachtig dansers, maar geen kostuumwissels of prominente gasten. Er was wel een onthulling, maar niet die waar haar fans al jaren op hopen. Rihanna is in verwachting. Van een tweede baby. Aan het sadomasochistische spelletje dat Rihanna met haar fans speelt, komt voorlopig dus geen eind.