Schaarbeekse schepen in verdenking gesteld voor verkrachting minderjarige en bezit kinderporno

Michel De Herde (DéFi) is vrijdag door een onderzoeksrechter ondervraagd en in beschuldiging gesteld voor de verkrachting van een minderjarige jonger dan zestien, een minderjarige ouder dan zestien, en het bezit van beelden van kindermisbruik.

Het nieuws werd naar buiten gebracht door La Dernière Heure en bevestigd door het Brusselse parket. Volgens die krant werd De Herde vrijdag ondervraagd en in beschuldiging gesteld. Omdat het gaat over feiten met minderjarigen kan het parket geen andere details meedelen. Dinsdag moet de schepen opnieuw voor de onderzoeksrechter verschijnen.

• MeToo duwt politiek Schaarbeek in impasse

‘We hebben het nog maar net vernomen via de pers, en willen dus eerst zelf bevestiging hebben van het parket,’ aldus Marc Weber, woordvoerder van Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne aan stadskrant Bruzz. ‘We weten nog niet wat we gaan doen, maar we zullen ernstige maatregelen nemen’.

De Herde werd eerder al van al zijn bevoegdheden ontnomen nadat collega schepen Sihame Haddioui (Ecolo) hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens een gemeenteraad in 2021 zou De Herde herhaaldelijk opmerkingen hebben gemaakt over haar lichaam. Daarna zou hij zelfs zijn handen tussen haar dijen hebben geduwd. Ondanks haar getuigenis bleef De Herde nog enige tijd zijn functie uitvoeren. De Herde ontkende in alle talen, en de gemeentewet voorziet niet in een mogelijkheid om een schepen te ontslaan of weg te stemmen.

Metoo politiek

Na Hassioui volgden verschillende andere klachten. Een voormalige studente zou in september klacht hebben ingediend tegen de man voor verkrachting. Daarop stripte de gemeente de schepen van zijn bevoegdheden. Hij blijft tot op vandaag schepen.

Michel De Herde laat via zijn advocaat meester Julien Uyttendaele weten dat hij zijn onschuld volhoudt: ‘Meneer De Herde houdt vol dat de beschuldigingen aan zijn adres volledig ongegrond zijn en is vast van plan zijn onschuld aan te tonen, binnen de grenzen van de gerechtelijke procedure’, klinkt het in een bericht aan Belga. ‘Hij betreurt ten zeerste deze nieuwe schending van het onderzoeksgeheim. Dat principe is fundamenteel om een dossier op een ernstige en serene wijze te onderzoeken. Het is duidelijk dat sommigen dit dossier via de media proberen te instrumentaliseren en daarbij het vermoeden van onschuld met de voeten treden.’

‘Wat ook het uiteindelijke resultaat van de procedure wordt, de reputatie van meneer De Herde is onherroepelijk geschonden door deze lekken’, gaat het verder. ‘Het lijdt geen twijfel dat dit net de bedoeling was van de personen die aan de oorsprong liggen van dit lek.’