Wagner-groep executeert opnieuw deserteur met voorhamer

In een video op Telegram is te zien hoe een vermeend ex-lid van de Wagner-groep op brutale wijze met een voorhamer wordt geëxecuteerd. Het illustreert de absolute nultolerantie voor deserteurs binnen het meedogenloze huurlingenleger.

Op de video, die gepost werd in het kanaal ‘Grey Zone’, is te zien hoe Dmitri Jakoesjenko (44) eerst vertelt over zijn verleden bij de Wagner-groep. Na vier dagen dienst stapte de ex-gedetineerde al op. ‘Het was niet mijn oorlog’, zegt Jakoesjenko. Hij geeft toe dat hij al snel plannen maakte om bij de eerste de beste kans te vluchten.

Even verder in de video is te zien hoe Jakoesjenko’s hoofd is vastgeplakt aan een stapel hout tegen de muur, ergens in een donkere kelder. Achter hem staat een militair met een voorhamer heen en weer te zwaaien. Het beeld wordt geblurd wanneer die hem de genadeslag toedient.

In het bijschrift van de ongeverifieerde video staat dat Jakoesjenko als deserteur tussen Oekraïense steden vluchtte. Uiteindelijk zou hij zijn ‘opgepakt’ in de stad Dnipro. ‘Hij kreeg de ziekte waarbij je plots flauwvalt in een Oekraïense stad en dan wakker wordt in een kelder waar je proces plaatsvindt’, leest het bijschrift.

Tweede video

Het is de tweede executie van een Wagner-deserteur die door de camera zou zijn vastgelegd. Bij de eerste, Jevgeni Nuzhin, was de werkwijze gelijkaardig. Een gevluchte huurling die in Noorwegen asiel aanvroeg, zei aan de Noorse politie dat hij vreesde om op dergelijke manier aan zijn eind te komen.

De nieuwe video illustreert alvast de brutaliteit waarvoor het huurlingenleger bekendstaat. De topman van de Wagner-groep, Jevgeni Prigozjin, zei eerder dat er twee manieren waren om bij Wagner af te zwaaien: door met pensioen te gaan of in een zinken kist.