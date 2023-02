‘Only Riri’, schreef Pieter Mulier zondag op Instagram bij een foto van Rihanna. De superster droeg een ontwerp van zijn hand tijdens haar halftimeshow op de Super Bowl. Nu kent de hele wereld de Belgische ontwerper.

Als we zijn Instagram-account mogen geloven, zat Pieter Mulier zondagmorgen nog te lezen in Picasso’s mask, de memoires van Picasso die zijn vriend André Malraux neerpende. Enkele uren later postte hij ...