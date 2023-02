Minstens 5.000 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Portugese Kerk

Zeker 4.815 minderjarigen zijn sinds 1950 het slachtoffer van seksueel geweld binnen de Portugese katholieke kerk. Dat concludeert een onafhankelijke commissie.

De commissie werd opgericht door de Portugese bisschoppelijke conferentie en zegt dat het gaat om gedocumenteerde gevallen. Er wordt dan ook aan toegevoegd dat het bij het genoemde getal gaat over het ‘topje van de ijsberg’.

‘Die getuigenissen lieten ons toe tot een veel groter netwerk van slachtoffers te komen, berekend op minimaal 4.815 slachtoffers’, zei de coördinator van de commissie, kinderpsychiater Pedro Strecht, bij de voorstelling van het slotrapport.

De grote meerderheid van de misdrijven zijn verjaard, maar 25 getuigenissen werden bezorgd aan het parket, zei Strecht. Hij zei dat het een doel van de commissie was geweest om een stem te geven aan de stille slachtoffers. Strecht sprak zijn waardering uit voor de honderden mensen die de commissie hadden gecontacteerd. ‘Ze hebben nu een stem, ze hebben een naam’, zei hij. Strecht sprak ook over het ‘zwarte gat’ dat tot nu had geleefd binnen de Portugese kerk en dat een slachtoffer zo had benoemd.

Dankbaarheid

Eind 2021 kreeg de psychiater de opdracht van de Portugese bisschoppen om een team samen te stellen om na te gaan hoe erg het gesteld was met het seksueel misbruik binnen de kerk. De commissie ging 564 gevallen na van mensen die zegden het slachtoffer geweest te zijn van misbruik door priesters of andere personen die werkten voor de katholieke kerk.

De voorzitter van de Portugese bisschoppenconferentie, Leiria-Fatima José Ornelas, reageert later nog op de bevindingen. In een eerste reactie zei hij dat hij het rapport ‘met dankbaarheid’ had ontvangen.

Begin volgende maand komen de bisschoppen samen om conclusies te trekken uit het rapport en ‘deze plaag zo veel mogelijk uit te roeien binnen de Kerk’, aldus de secretaris van de conferentie, Manuel Barbosa, in januari al.

In april vorig jaar zei Manuel Clemente, de hoogste prelaat van de Portugese Kerk bereid te zijn ‘de fouten uit het verleden te erkennen en vergiffenis te vragen aan de slachtoffers’. Clemente woonde de voorstelling van het rapport bij.