Sven Mary wordt nieuwe advocaat van Eva Kaili in Qatargate-zaak

Eva Kaili, de ex-voorzitter van het Europees Parlement, heeft een nieuwe advocaat. Ze wordt voortaan bijgestaan door de Brusselse strafpleiter Sven Mary. Dat heeft Mary aan De Standaard bevestigd.

Eva Kaili werd op 9 december opgepakt in de Qatargate-zaak en sindsdien zit ze in de gevangenis op verdenking van witwassen en corruptie. In haar huis troffen de speurders 150.000 euro cash aan. Haar vader werd diezelfde dag in een Brussels hotel opgepakt met een reiskoffer waarin 750.000 euro zat. Ook Francesco Giorgi, de partner van Kaili, werd opgepakt.

Hij zou samen met het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri de spilfiguur zijn in het Qatargate-onderzoek waarin het federaal parket pogingen van golfstaat Qatar en ook Marokko onderzoekt om tegen betaling de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden.

Beide landen zouden via Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement. Panzeri is ondertussen spijtoptant geworden. Mary zal Kaili donderdag verdedigen voor de raadkamer.

‘Ik geef inhoudelijk geen commentaar over het dossier. Ik stel wel vast dat grote delen van het dossier de voorbije weken zijn gelekt naar bepaalde media. Dat is een flagrante schending van het geheim van het onderzoek.’