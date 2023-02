België en eurozone vermijden gevreesde recessie

Zowel België als de landen van de eurozone vermijden dit en volgend jaar de gevreesde economische krimp, voorspelt nu ook de Europese Commissie. Maar dat is alleen als de oorlog in Oekraïne niet escaleert.

Is er economisch dan toch (een beetje) licht aan het einde van de tunnel? Volgens de laatste voorspellingen van de Europese Commissie wel. De economie van de eurozone zou dit jaar met 0,9 procent van het bbp groeien, die van België met 0,8 procent. Daarmee is Brussel in beide gevallen een stuk optimistischer dan in november vorig jaar. Toen werd er zelfs van uitgegaan dat de Europese economie de twee daaropvolgende kwartalen lichtjes zou krimpen, wat zou betekenen dat Europa in een recessie zou terechtkomen.

Geen zwarte zwanen

Maar dat is dus niet het geval. De economische groeicijfers voor het hele jaar 2022 vallen zelfs relatief mee. Vorig jaar zou de economie in de twintig eurolanden en in de hele Europese Unie alsnog met 3,5 procent gegroeid zijn. De Belgische economie groeide met 3,1 procent. En ook voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht EU-commissaris voor Financiën, Paolo Gentiloni, geen ‘zwarte zwanen’ (onverwachte grote tegenvallers).

Ook de inflatie in de eurozone lijkt over haar piek heen te zijn. Na recordprijsstijgingen van 10,6 procent in oktober, wordt voor januari een inflatie van 8,5 procent verwacht. En voor het volledige jaar 2023 zou ze afzwakken tot respectievelijk 5,6 procent in de eurozone en zelfs 4,3 procent in ons land.

Dalende energieprijzen

De beter dan verwachte prestaties van de Europese economie – inclusief Duitsland, dat ondanks de energie-afhankelijkheid van Rusland eveneens nipt een recessie kon vermijden – hebben veel te maken met de dalende energieprijzen. Mede door de milde winter bleven de gasvoorraden goed gevuld en namen de groothandelsprijzen van gas een serieuze duik.

Tel daarbij de krappe arbeidsmarkt – de werkloosheidsgraad in de EU bedroeg eind vorig jaar op 6,1 procent, een laagterecord – en je hebt de verklaring waarom gezinnen in de EU voorlopig blijven consumeren. Ook en vooral in ons land, waar onder meer de automatische loonindexering de binnenlandse vraag stevig ondersteunt.

Geen reden voor zelfgenoegzaamheid

Toch is er geen reden voor euforie of zelfgenoegzaamheid. Integendeel, de Commissie benadrukt dat haar hele prognose gebouwd is op de ‘louter technische’ veronderstelling dat de Russische oorlog in Oekraïne wel blijft duren, maar niet zal escaleren. En zelfs zonder verdere escalatie blijven de uitdagingen (energiekosten, inflatie, hoge lonen) enorm. Zo waarschuwt Brussel onder meer dat de kerninflatie haar piek wellicht nog niet bereikt heeft en de heropening van de Chinese economie de inflatie net zou kunnen aanwakkeren. Tegelijk moeten de overheden waakzaam blijven dat hun economie niet in een loon-prijsspiraal terechtkomt.

Voor België waarschuwt de Commissie in haar vooruitzichten dat tal van factoren de komende jaren zullen wegen op de investeringen door de bedrijven: gaande van geopolitieke onzekerheid en krappere financieringsvoorwaarden door de stijgende rente tot oplopende kosten door duurdere grondstoffen en hogere lonen. Verwacht wordt ook dat de gematigde wereldhandelsvooruitzichten in 2023 op onze handelscijfers zullen wegen. Dit en volgend jaar zou ons land daardoor minder uitvoeren dan invoeren, wat volgens de Commissie de economische groei in ons land licht zal afremmen.