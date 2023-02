Foto: US Navy via ap

Tot vorige week hadden de Amerikanen nog nooit een object neergehaald in het Amerikaanse luchtruim, zondag schoten ze voor de vierde keer in acht dagen een ‘onbekend vliegend object’ neer. Wat is er aan de hand?

De Amerikanen waren naar de Super Bowl aan het kijken, de finale van het American football. Dat is doorgaans een van de best bekeken televisieprogramma’s van het jaar. Maar in het Pentagon had ze andere ...