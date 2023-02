Solvay krijgt 92 miljoen euro schadevergoeding

Solvay krijgt een schadevergoeding van bijna 92 miljoen euro van Edison, waarvan het in 2002 Italiaanse fabrieken overnam. Dat meldt het Belgische chemiebedrijf. Edison verzweeg milieuproblemen, klinkt het.

Na tien jaar procederen kreeg Solvay in een juridische procedure gelijk. De schadevergoeding dekt kosten, verliezen en schade tot eind 2016. Over de periode daarna lopen nog procedures, meldt het bedrijf. Die zouden afgerond kunnen worden in 2024.

‘Solvay heeft de site in Spinetta overgenomen op basis van informatie waarin belangrijke milieuproblemen niet waren opgenomen. Bij de ontdekking van grote tekortkomingen heeft Solvay procedures gestart tegen Edison en aanzienlijke technische en financiële middelen vrijgemaakt om belangrijke remediërende acties te ondernemen’, zegt Marco Martinelli, Country Manager van Solvay in Italië.

In een reportage van de Franstalige omroep RTBF werd Solvay vorig jaar nog onder vuur genomen voor zijn activiteiten in Spinetta, een dorp van zowat 6.000 inwoners. Mensen in de buurt van de fabriek zouden blootgesteld worden aan PFOA, een giftige hulpstof bij de bereiding van teflon. Luikse wetenschappers stelden verontrustende PFOA-waarden vast bij een groep buurtbewoners. Het bedrijf noemde het toen ‘misleidend’ om te insinueren dat Solvay bewust de gezondheid van zijn werknemers en van inwoners in gevaar heeft gebracht.