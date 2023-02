U2 gaat weer optreden

U2 geeft in de herfst enkele optredens. Het wordt een kleine concertreeks ter gelegenheid van de opening van een nieuwe zaal in Las Vegas waar 17.500 mensen in kunnen. De concerten staan in het teken van het succesalbum Achtung baby uit 1991.

De Ierse rockband zegt veel zin te hebben in de optredens, maar liet meteen weten dat drummer Larry Mullen er niet bij zal zijn. Eind vorig jaar maakte die al bekend dat hij heel 2023 uit de running zou zijn door fysieke ongemakken. Het zou gaan om rugproblemen.

Het was evenwel geen optie om de geplande shows te schrappen, meldt U2. ‘We zijn al een hele tijd bezig met de voorbereiding. We willen niemand teleurstellen, zeker onze fans niet.’

‘Ons publiek was altijd het vijfde lid van onze groep’, liet de band weten bij de bekendmaking van de nieuwe optredens in het muziekblad ‘Rolling Stone’. ‘We hebben niet meer live gespeeld sinds december 2019. We moeten de gezichten van onze fans weer zien. We zijn de juiste band, we hebben de perfecte locatie en het perfecte album.’

Krezip

De vervanger voor Larry Mullen is de Nederlander Bram van den Berg, de drummer van Krezip, vooral bekend van het nummer ‘I would stay’. De band noemt Van den Berg een krachtige drummer: ‘A force in his own right’.

Van den Berg speelt sinds 2004 bij Krezip, dat in 2009 stopte, maar tien jaar later weer bij elkaar kwam.

U2 bestaat in principe al sinds de oprichting in 1976 uit dezelfde vier leden: zanger Bono, gitarist The Edge, bassist Adam Clayton en drummer Mullen. Het is zeldzaam dat een van hen wordt vervangen: volgens het persbureau AP gebeurde dat in al die jaren maar twee keer.