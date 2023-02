Zonnige start van de week

Maandagochtend is het in sommige streken al zonnig, maar plaatselijk gaan andere gebieden nog schuil onder een dik wolkenpakket met mist. In de loop van de dag wordt het overal zonnig bij maxima tussen 9 en 12 graden en een zwakke zuiden- tot zuidoostenwind.

Vannacht is het eerst helder, met later vorming van soms aanvriezende mist. De kans hierop lijkt groter ten zuiden van Samber en Maas. De minima schommelen tussen -2 en +2 graden bij een zwakke zuidenwind. I

Dinsdagochtend schommelen de temperaturen rond het vriespunt en is er eerst kans op lokale lage wolken of aanvriezende mistbanken. Nadien wordt het overal zonnig bij maxima van 9 graden in de Hoge Ardennen tot 11 of 12 graden in Laag- en Midden- België.

Woensdag is het zonnig met soms hoge sluierwolken. Na een vrij koude ochtend wordt het aangenaam warm bij maxima tussen 8 en 12 of 13 graden.

Donderdag wordt het snel zwaarbewolkt en dit wordt gevolgd door perioden van lichte regen. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden bij een matige wind uit zuidzuidwest.

Vrijdag zijn er eerst nog veel wolken met wat regen. In de namiddag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met kans op enkele buitjes. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden bij een vrij krachtige wind uit westzuidwest.