De Kansas City Chiefs hebben zondag in Glendale (Arizona) de 57e editie van de Super Bowl gewonnen.

In de finale van het American Football-kampioenschap versloegen ze de Philadelphia Eagles met 38-35.

Kansas City komt na 1970 en 2020 een derde keer op de erelijst. In 1967 en 2021 was het verliezend finalist. Philadelphia greep naast een tweede trofee. Het won de Super Bowl in 2018 en was ook 1981 en 2005 al verliezend finalist. Op de erelijst volgen de Chiefs de Los Angeles Rams op.